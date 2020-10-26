Было «АндерСон» стало KhanCandy: Мы не сотрудничаем с людьми, поддерживающими сепаратизм

Бывшее кафе «АндерСон», расположенное на первом этаже ТЦ AF MALL в центре Баку, продолжает принимать гостей и готовится ко второму рождению под новым брендом — KhanCandy.

Напомним, что в результате скандальных высказываний и открытой поддержки армянского терроризма и сепаратизма, основательница сети кафе «АндерСон», россиянка Анастасия Татулова в одночасье потеряла партнеров в Баку, бросив тень на свой бизнес и репутацию.

Напомним, что на своей странице в соцсети Facebook Татулова написала:

«Я на стороне армян. И мыслями, и деньгами, и всем».

О новом названии и концепции кафе, а также о гражданской позиции команды бывшего «АндерСон» — Баку в интервью # рассказывает владелец кафе Камран Зейналов:

— Могли ли вы предположить, открывая кафе «АндерСон» в Баку такой поворот событий?

— Абсолютно нет. Анастасия Татулова всегда тепло относилась к Азербайджану. Она была в Баку, в 2017 году, накануне открытия кафе. Мы вели с ней переговоры, она никогда она не показывала свою симпатию к армянам. Мы и предположить не могли того, что у нее оказалось на душе. Она сама русская, из Кемерово. Никаких армянских корней у нее нет. Из ее второго поста мы все узнали, что ее дети на четверть армяне. Она разведена. У бывшего мужа русская фамилия. Выходит, что ее бывшая свекровь имеет армянскую кровь. В России у нее много партнеров среди азербайджанцев. Никаких предпосылок для подобных заявлений с ее стороны мы никогда не замечали.

— Когда Татулова узнала, что в Баку больше нет кафе «АндерСон»?

— Сразу же после того, как написала свой первый пост. Мы, не раздумывая, нарушили договор о франшизе. И сразу объявили ей об этом. Татулова пыталась оправдываться, просила прощение. После нашего разговора она удалила свой пост.

— Грозилась ли она вам условиями франшизы?

— Она сказала, что подаст в суд, потребует компенсацию. Мы к этому готовы. У нас железная позиция. Мы не можем сотрудничать с людьми, которые поддерживают сепаратизм.

Анастасия Татулова не только потеряла кафе и партнеров в Баку.

Она нанесла большой удар по престижу своей компании. Впредь она будет более сдержанной. Это также станет хорошим уроком для всех, кто поддерживает террористический и оккупационный режим Армении.

— Какая сторона понесет наибольшие финансовые убытки в связи с происшедшим?

— Нам, можно сказать, все нужно будет делать с нуля – ребрендинг, меню, промоматериалы. Внутри кафе кардинальных изменений не будет, ведь все здесь было куплено нами. Концепция останется прежней – семейное кафе с детским уклоном. Не берусь сейчас озвучивать сумму. Инвестиций «АндерСона» в Азербайджане нет. Мы приобрели франшизу, а это предполагает роялти, поэтому, безусловно, они также понесут убытки от закрытия кафе в Баку.

— Расскажите, как выбирали новое название для кафе?

— За эти дни мы получили просто огромную поддержку от пользователей соцсетей. Наша официальная страница в Instagram была заблокирована, мы открыли новую, и буквально за полтора дня собрали даже больше подписчиков, чем у нас было, свыше 17 тысяч.

Все полномочия по выбору нового названия мы дали своим подписчикам.

Очень много было интересных вариантов, но почти все проголосовали за KhanCandy. Нам это название также очень понравилось. Оно однозначно определяет нашу позицию.

— Когда новая вывеска украсит заведение?

— В самое ближайшее время. Мы уже обратились в соответствующие инстанции за получением регистрации. Работаем над новым лого и рекламой. После того, как все будет готово, планируем устроить небольшое открытие для своих гостей и друзей.

— Посетителей стало больше?

— Несмотря на пандемию, посетителей действительно стало больше. Мы ощущаем большую поддержку своих гостей, они выражают нам теплые слова благодарности. Нам очень радостно ощущать это единство. Обещаем и дальше делать все для того, чтобы оправдывать ожидания наших гостей.