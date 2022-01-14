Руководитель российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи. Такое мнение парламентарий высказал после награждения журналистов в Госдуме по случаю Дня печати. По словам Толстого, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то страны Прибалтики и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения».

Каким образом могло бы произойти такое восстановление, Петр Толстой не уточнил. Но не исключил, что это могло бы случиться в перспективе десятилетия. Добавим, что ранее мнение о том, что в состав России могут вернуться бывшие страны СССР, правда, за исключением стран Прибалтики, высказывал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров.

Такого рода примитивные, далекие от реалий, но полезные в плане игры на имперских чувствах россиян заявления со стороны потомка великого писателя — не редкость. Он давно понял, что, как и когда нужно говорить, чтобы карьера шла в гору. Сейчас в России модно играть в «собирателей русских земель», то есть в лиц, откровенно игнорирующих международное право, суверенитет и независимость целого ряда стран.

Толстой, не ограничивается этой ролью. Он дополняет ее штрихами совершенно невменяемого персонажа, который наделил себя правом врать и угрожать всему миру. Прекрасно помню, что однажды в ходе встречи со студентами он отметил, что Россия в своей истории уже дважды «наваляла» Западу: в первый раз дойдя до Парижа, во второй — до Берлина. По словам депутата, при необходимости страна «наваляет» и в третий раз.

Какой «изящный» слог, какая чудная «аргументация». Почти 18 миллионам россиян, что проживают за чертой бедности, такая риторика сильно поможет подняться со дна ямы, в которой они находятся. Кстати, насчет того, кто и кому «навалял». Россия погружается в болото социально-экономических проблем, в том числе и по причине тех санкций, что наложены на нее Западом.

Кстати, под персональными санкциями и он сам. Ему запрещен въезд в Украину из-за его высказываний по поводу аннексии Крыма со стороны РФ, а также в поддержку сепаратизма на Донбассе. Но вот в страны Запада, которым Толстой обещает «навалять», он ездить любит. Да и передвигаться по своей стране он любит не на российских, а на зарубежных автомобилях. Потому, что понимает, что квасной патриотизм должен не ухудшать, а улучшать качество жизни, комфорт Толстого.

Уже замечен парадокс. Российские СМИ указывают на то, что имя Льва Толстого, который обличал богатство и пороки власти, вписано в мировую историю в качестве одного из величайших русских людей. Его потомок же своей деятельностью разжигает конфликты между государствами. Внутри страны он, получая в награду властные привилегии и высокие доходы, нападает на оппозицию и неистово защищает политический режим страны, став одним из главных кремлевских пропагандистов.

Которым, в конечном итоге, придется оправдываться за всю ту лапшу, что они развесили на уши своего народа. «Момент истины» наступит уже скоро. Вот и пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков уже заявил, что после двух раундов переговоров РФ с Соединенными Штатами Америки и НАТО были разногласия, что может говорить об их «плохом» итоге.

Говоря словами Толстого, «навалять» Западу не получилось. Ультиматумы НАТО, которые выдвигала РФ, не только никого не испугали, но и рассмешили. И тут уместно напомнить, что прозвище СССР и в момент его распада звучало обидно – Верхняя Вольта с ракетами. Смысл был простой. Верхняя Вольта – нынешняя Буркина-Фасо – беднейшая страна Африки. Такой же нищей был и СССР перед прекращением своего существования. Имея при этом арсенал ядерных зарядов, способный уничтожить Землю десять раз с запасом.

Современная Россия в этом смысле ничем не отличается от СССР в период распада. Потому, что ничего конкурентоспособного она не производит. Да и то, что производится под российской маркой, в критической мере зависит от многих деталей, составляющих из-за рубежа. Проще говоря, в случае введения Западом тех самых санкций, о которых сейчас говорят вовсю и которые вступят в силу в случае вторжения РФ в Украину, спустя очень короткое время правильнее будет рассуждать не о «собирании русских земель», а о сохранении России в ее нынешних границах.