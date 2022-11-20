Бундесвер осуществит полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай прямого столкновения с Россией. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ, подписанный главным инспектором вооруженных сил ФРГ генералом Эберхардом Цорном.

Он считает, что Российская Федерация представляет для Германии угрозу, которая требует создания плана действий на случай войны. Как заявил Цорн, нападение на ФРГ «потенциально может произойти без предупреждения и будет иметь огромные, возможно, даже разрушительные последствия».

По его мнению, Берлину необходимо взять на себя ведущую роль в Европе и сделать собственную армию более надежной, а не полагаться на поддержку НАТО или Евросоюза. План предполагает, что к 2024 году бундесвер сформирует по крайней мере одну полностью оснащенную дивизию. (Газета.Ру)