Бундестаг Германии предоставил вооруженным силам страны (бундесверу) мандат на участие в миссии Евросоюза Aspides по защите торговых кораблей от нападения йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Решение германского парламента, принятое в пятницу, 23 февраля, дает возможность задействовать для этих целей фрегат ВМС ФРГ Hessen.

Указывается, что участие бундесвера в миссии по защите торговых судов в Красном море поддержали 538 депутатов, 31 проголосовал «против», четверо воздержались. В обосновании необходимости предоставления вооруженным силам страны соответствующего мандата правительство ФРГ указало на важность этого морского пути для экономики. По данному маршруту между Азией и Европой осуществляется перевозка 12 процентов товаров в мировой торговле и существенной части энергоносителей для Европы, подчеркивает агентство AFP.

Мандат позволяет бундесверу подключить к миссии Aspides до 700 военных. Отмечается, что фрегат Hessen с 240 военнослужащими на борту уже движется в зону проведения операции. Дополнительный персонал будет также направлен в штаб миссии.

По данным агентства AFP, участие бундесвера в миссии Aspides обойдется Германии в 55,9 млн евро. Мандат действует до конца февраля 2025 года.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что эта миссия станет для бундесвера «одной из самых опасных за десятилетия». Однако она нужна для «обеспечения свободы морских путей» и является «вкладом в стабилизацию региона», добавил политик.

В свою очередь ВМС ФРГ сообщили, что готовятся к отражению атак ракет, дронов и «катеров-камикадзе». (DW)