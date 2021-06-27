Все мы прекрасно помним, как, начиная с середины 90-ых годов прошлого века до недавнего времени, армяне с пеной у рта и запредельным пафосом трубили на весь мир о «непобедимости» своей армии.

На протяжении свыше двух десятков лет наши недобрые соседи, оккупировавшие 20 процентов азербайджанской территории, лелеяли и пестовали этот миф, обильно подпитывая его циничной ложью.

Им вторили проармянские российские политологи, которые на таких передачах с антиазербайджанским уклоном, как «Вечер с Соловьевым», «Место встречи», «Время покажет» и другие, активно внедряли в умы зомбированной аудитории эту ахинею.

Дело дошло до того, что на следующий день после начала боевых действий между Азербайджаном и Армений, главный редактор ИА «Реалист» Саркис Цатурян на передаче «Время покажет» договорился до того, что сказал следующее: «Азербайджанский народ – народ торговцев, а армяне – воины. Азербайджанцы никогда не победят армян на поле боя».

Не прошло и двух месяцев (44 дня), как хваленые «воины» были наголову разбиты «торговцами». Если бы Цатурян видел, как хаи драпали с поля боя, то он назвал бы их не воинами, а спринтерами.

Ну, с Цатуряном все ясно. Он хоть и российский гражданин, но в его жилах течет армянская кровь, и согласно хайской натуре врет, как сивый мерин. Однако я не понимаю тех российских политологов, которые не являются этническими армянами, но бредят не хуже хаев.

Ярким представителем когорты армянофилов является первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин. Так, на днях он продемонстрировал свои «глубокие познания» не только в политической плоскости, но и географии, о чем мы уже писали.

А вчера в порыве «безвозмездной» любви к армянам своими абсурдными высказываниями Затулина превзошел другой российский политолог, заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

«Возможный реваншизм со стороны Армении, новая война не в интересах Баку, поэтому смена власти в Ереване ему не выгодна», — сказал горе-политолог в эфире Sputnik Армения.

Небольшая ремарка. Глупым заявлением Затулин выступил также на площадке Sputnik Армения. Создается впечатление, что детище небезызвестной Маргариты Симоньян является рассадником всякого рода идиотских высказываний. Впрочем, как гласит русская поговорка, каков поп, таков и приход.

Но вернемся к Скакову. «Азербайджану выгодна стабильность в Ереване. Чтобы не было смены власти. Там боятся… Понимание происходящего там немного косвенное, они думают, что если будет победа кого-то другого, «партии войны», то будет реваншизм, новая война и т.д. Им это не нужно. Их вполне устраивает Пашинян, это вполне их вариант – с ним все обговорено», — отметил Скаков.

О каком реваншизме глаголет сей «политолог»? Неужели он действительно так думает, или рассыпает глупостями лишь для того, чтобы угодить армянам? Сегодня Армения зализывает раны, а те армяне, которые говорят об эфемерном реванше, далеки от реальности. После азербайджанского железного кулака, обрушившегося на хаев, они еще долго не смогут в себя прийти. Поэтому говорить о реванше просто смешно. Это, во-первых.

Во-вторых. Скаков говорит о том, что Баку выгодна стабильность в Ереване. И что в этом плохого? Азербайджан всегда говорил, что желает жить в мире и стабильности со всеми своими соседями.

В-третьих. Страна-победительница, коим является Азербайджан, не боится никого и ничего, даже если к власти в Армении придут инопланетяне. Это все равно, что нокаутированный боксер в крови валяется на ринге, а его тренер заявляет, что победитель боится побежденного.

И последний момент о Пашиняне. Баку абсолютно все равно, кто находится у власти в Армении. Готовы будут к миру – будем говорить мирно, а если нет – следующая война для соседнего образования будет последней. Наверное, Скакову известны слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». И Пашиняна выбирали не мы, а армянский народ. Причем, как в 2018 году, так и нынешнем.

А Скакову советуем пересмотреть фильм «Семнадцать мгновений весны» и внимательно вникнуть в слова Шелленберга: «Рейхсфюрер, сейчас весна сорок пятого, а не осень сорок первого». Так что, господин Скаков, сейчас 2021 год, а не 90-ые прошлого века…