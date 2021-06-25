После сокрушительного поражения в ходе 44-дневной войны Армения, спустя некоторое время придя в себя, не раз прибегала ко всякого рода провокациям в отношении Азербайджана.

Несмотря на подписанный армянской стороной акт о капитуляции, провокации продолжались. Как на уровне заявлений, так и в форме диверсионных актов против Азербайджана. Неслучайно, что после окончания боевых действий Азербайджан пленил не один десяток армянских диверсантов. Правда, после боя кулаками не машут, но периодическое жужжание назойливой мухи, откровенно говоря, сильно раздражает.

Примером такой провокации является чистой воды дезинформация армянской стороны, с помощью которой хаи пытаются ввести международное сообщество в заблуждение и выставить азербайджанцев в неприглядном свете. Речь идет о нахождении азербайджанских военных в районе озера Гарагель. Армяне преподносят эту информацию так, будто бы азербайджанцы находятся в Сюникской области и пытаются закрепиться за счет армянских территорий. Но весь курьез заключается в том, что Гарагель находится на территории Лачинского района, и пребывание там наших военных никоим образом не является нарушением границ Армении.

То обстоятельство, что хаи педалируют эту тему аж с мая, вполне понятно. Главное – запустить дезу и раздуть ажиотаж, кто там из иностранцев будет разбираться, на какой именно территории находится вышеуказанное озеро. Все это в стиле армян. Но вовсе непонятно, когда эту чушь повторяют люди, которые позиционируют себя чуть ли не политиками мирового масштаба. В числе таких «попугаев» один из ярых азербайджанофобов, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. Он хорошо знаком азербайджанской аудитории как грязный политик, находящийся на услужении армянского лобби, но на сей раз он предстал перед нами еще и как никудышный географ.

«Азербайджан пытается выторговать как можно больше уступок от Армении в процессе делимитации и демаркации границы», — сказал Затулин в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения, которая по настоянию главного редактора Sputnik Маргариты Симонян с удовольствием предоставляет трибуну всяким антиазербайджанским элементам.

Именно в контексте сказанного он рассматривает нынешний приграничный кризис в Сюнике и Гегаркунике. Затулин назвал не самой разумной политику Азербайджана, чьи «военнослужащие проникли на территорию Армении, а лидер страны совершает «наезды» на Армению и ее народ и проявляет узколобый национализм».

Далее он затронул усилия России по урегулированию упомянутого кризиса, отметив, что президент России Владимир Путин предпочитает мягкую форму решения вопроса, пытаясь повлиять на всех участников переговорного процесса. Затулин понимает президента РФ, когда тот пытается по максимуму использовать влияние России для решения проблемы, без всяких угроз, обострения и обмена ультиматумами.

Как видим, Затулин пытается польстить президенту России, но сам того не понимая, фактически оскорбляет его. Дело в том, что будь наши военные на территории Армении, Путин использовал бы свое влияние на Азербайджан и приложил усилия для решения данного «инцидента». Но Москва, а также ОДКБ, членом которой является Армения, ни словом не обмолвились об этом. А это означает лишь одно: это очередной плод больной фантазии армянской стороны и потерявшего совесть Константина Затулина.

Так что, поздравляю вас, гражданин соврамши. Безусловно, Затулин заслуживает многих прозвищ и кличек, вплоть до нелицеприятных. Но Паганелем ему стать не суждено…