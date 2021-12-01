Как бы не старался короновирус, желание вернуть все «на круги своя» берет верх. Жизнь восстанавливается. Правда, с оглядкой на новые вызовы Природы. И «пинок», который мы получили от жизни, должен заставить нас переоценить наше прошлое, начать бороться с расточительством. Не только средств, но и времени. А попросту – своей жизни. Исходя из этого, мне бы хотелось затронуть здесь некоторые вопросы дальнейшего развития туризма в нашей стране.

Азербайджан всегда привлекал путешественников. Достаточно вспомнить немецких путешественников Адама Олеария и Энгельберта Кемпфера, французов Жана Шардена, Жана Де Тевено и более известного Александра Дюма, итальянцев Пьетро делла Валле, Барбара Контарини, Марко Поло и Донато да Лезе, турецкого путешественника Эвлия Челеби.

В 70-80-х годах прошлого века в Азербайджанской ССР было три организации туристической индустрии. Это АО «Интурист», Бюро Международного Молодежного Туризма «Спутник» и Бакинское Бюро Путешествий и Экскурсий. АО «Интурист» работал с иностранными туристами и направляло наших туристов за рубеж, БММТ «Спутник» работал с молодежью, как иностранной, так и местной. А Бакинское Бюро работало только с местным населением. Всего три организации. Если мы посмотрим статистические данные тех времен, то увидим, что в 1987 году было принято 50 тысяч иностранных туристов, из союзных республик – 250 тысяч туристов, а в экскурсиях участвовало 2,5 миллиона человек. Для того времени и при ограниченной материальной базе это немало.

Может быть,количество сотрудников этих организаций было большое? Нет. В «Спутнике» в середине 80-х годов работало, учитывая технический персонал, всего 16 человек. А, к примеру, в 2018 году у нас функционировало уже 374 туристических компаний. К чему я это пишу? А к тому, что сейчас мы имеем большое количество туристических объектов достаточно высокого класса, большое количество туристических компаний, высшие заведения, которые готовят специалистов в этой области, пять ассоциаций, объединяющие гостиницы, санатории, туристич еские компании, гидов, рестораны. С этими возможностями мы должны иметь одну из передовых туристических индустрий мира. Что же нам мешает? Что делать? Все просто. Давайте не будем экспериментировать, а выделим наиболее приоритетные, наносящие минимальный вред окружающей среде и обществу, туристические направления.

Здесь я постараюсь поделиться своими мыслями, основываясь на своем жизненном опыте. И как говорят ведущие в роликах на YouTobe – погнали.

Первое, и, наверное, самое затратное, но и самое перспективное – это превратить нашу страну в центр санаторно-курортного лечения. И для этого есть большой потенциал в виде даров нашей земли. Это Нафталан, различные минеральные воды и климатические условия, соляные пещеры, лекарственные растения и пр. (Для примера хочу напомнить, что в Советское время в Бильгя действовал один из немногих детских туберкулезных санаториев в СССР, где главным лечебным фактором был климат).

И здесь к решению проблемы надо подходить не как всегда, а создать научную группу, выделить для этих изысканий финансы. Т.е., нужно провести серьезную работу, разработать научные рекомендации для создания санаторно-курортной базы в той или иной местности с учетом лечебных факторов и с указанием затрат и источника финансирования. Одновременно должны готовиться кадры в высших и средне-технических учебных з аведениях.

Второе – познавательный, экскурсионный туризм. Он также является для государства достаточно затратным. Нужно развивать дорожную инфраструктуру, строить различные оригинальные объекты, которые привлекали бы туристов, реставрировать и поддерживать в нужном состоянии исторические памятники.

Третьим, не менее важным, является пляжный туризм. Здесь тоже не обойтись без науки. Известно, что пляжный сезон у нас длится в среднем три месяца (возможно, с изменением климата он немного продлится). В связи с этим, содержать гостиницу, ориентированную на отдых у моря, очень сложно как материально, так и учитывая текучесть кадров. (Возникает необходимость набора работников перед сезоном и роспуска после). В данном случае нужно выработать или заимствовать технологию, при которой эти гостиницы вне сезона также будут привлекать туристов.

Вот, вкратце, основные три направления, на которых хотелось бы заострить внимание тех, кому не безразлично развитие туристической индустрии в нашей стране.

Что касается научного центра — у нас есть целый университет Туризма и Менеджмента. Наверное, на его базе, как принято в развитых странах, можно организовать на учный центр с привлечением ученых из соответствующих областей науки и специалистов, работающих в туристической индустрии.

Интересно было бы узнать мнение читателей – как они себе представляют будущие путешествия и отдых у себя в стране? От их желания зависит и будущее внутреннего туризма. Может читатели поделятся своими мыслями, напишут автору ([email protected])?