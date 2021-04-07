Будущее «Арцаха»: 50 тысяч иждивенцев без очевидной выгоды никому не нужны

Известный армянский эксперт, директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян изложил свое видение того, что будет происходить с Нагорным Карабахом ближайшие лет пять, как минимум. И надо признать, этот взгляд оторванным от реальности не назовешь, хоть он и не очень приятен жителям Азербайджана.

Субстантивные переговоры по Карабаху не ведутся, сказал он 6 апреля в ходе конференции “Поствоенные переговоры. Что обсуждают и к чему стремятся Ереван и Баку”, — передает «Новости-Армения».

По его словам, переговоров по конфликту на данный момент нет, есть определенные контакты, возможно, даже частные, но переговорами их назвать нельзя.

“Нет субстантивных переговоров о том, что и как будет дальше. У Минской группы заниматься субстантивным урегулированием карабахского конфликта реально не получалось с 2011 года. В последний раз, когда пытались сделать сколько-нибудь существенное, это было в Казани”, — сказал Искандарян.

При этом он отметил, что проблема, конечно, есть – «из международно признанной территории около 86 тыс. кв. км, которую Азербайджан считает своей, на территорию площадью примерно 3 тыс. кв. км власть Баку не распространяется, ею управлять или влиять на нее они не имеют возможности».

По словам политолога, это является проблемой, и она не останется на ближайшие 5 тыс. лет; в то же время люди, которые там живут и провозгласили «Республику Арцах», никаких азербайджанских паспортов получать не собираются, а Азербайджан их не признает.

«Соответственно, проблема существует и надо ее каким-то образом решать. Это можно сделать двумя способами: первое – тем же способом, как Азербайджан решил эту проблему на захваченных территориях (Гадрут, Шуша и прочее), то есть, истребить или изгнать армян оттуда или второй вариант – разговаривать. Первое Азербайджан сделать не может, по крайней мере в ближайшие 5 лет (срок размещения российских миротворцев в регионе – ред.), а второе — не хочет. В результате, будет «подвешенный» конфликт», — сказал Искандарян.

Он отметил, что обычно после войн бывает какой-нибудь договор, который решает: как после войны будет жить по новым правилам тот или иной регион.

Однако в данном случае, по его словам, война закончилась, а «Венского конгресса» не было — он еще не идет, он только начинается, все пытаются определиться каким образом будет жить регион, но это сложно; возможны разные форматы и один из них — Минская группа.

«У США и других сверхдержав есть ресурс, чтобы решить эту проблему, только они не будут ее решать, а в реальном режиме она решаться не будет, и очень долго. Даже если будет переговорный процесс в рамках Минской группы, то он не будет продвигаться, поскольку есть совершенно другой Арцах, безопасность обеспечена со стороны российских миротворцев, а не армян, имеется другая степень вмешательства Турции и прочее. Но реально этот способ жизни дальше и попытки урегулирования будут очень долгими, они будут вырабатываться на Венском конгрессе, который только-только начинается», — сказал Искандарян.

Слова армянского коллеги согласился прокомментировать # известный азербайджанский политолог Зардушт Ализаде:

— Г-н Искандарян продолжает смотреть на ситуацию глазами человека, который был сформирован реалиями до 44-дневной войны. Ситуация, да будет всем известно, несколько переменилась. Поэтому, описывая всем известные рамки политического процесса, было бы правильнее делать акцент не на старое содержание, которое девальвировалось, а на то новое, что появилось после 10.11.2020.

А это новое заключается в следующем:

Пока нет ответа на вопрос «кто будет содержать «НКР»?» Любой политический проект требует затрат. Армения в начале 1990-х захватила большие сельскохозяйственные угодья в Карабахе. Армяне там выращивали злаки, овощи, ягоды и фрукты, перерабатывали их, эксплуатировали рудники с драгоценными металлами, демонтировали и продавали все, что продавалось, с территории оккупированной зоны. Из Армении в бюджет «НКР» поступал ежегодный трансферт на безбедную жизнь офицеров ее незаконной армии. Источником средств были Россия и Армения, как выгодоприобретатели от этого политического проекта. Сейчас всей этой халяве наступает конец.

Один из выгодоприобретателей, а именно Россия, решила внести изменения в свой бизнес-проект. Он стал слишком затратным и рискованным ввиду усиливающихся западных устремлений армянского народа. Новыми дополнительными и стабилизирующими проект партнерами были избраны Азербайджан и Турция.

Участник посиделок Валдайского клуба г-н Искандарян эту новацию сюзерена не уловил и продолжает мыслить категориями вчерашней реальности. Пока «Арцах» кормят, но это пока. 50 тысяч иждивенцев без очевидной выгоды никому не нужны. Скоро, как в одесской присказке, встанет вопрос: «кто барышню кормует…»? Азербайджан, если ему предложат кормить эту барышню, ответит, что «тогда я буду ее танцевать». Если Россия это предложение примет, а она, я полагаю, примет, потому что механизм контроля над регионом не только сохранен, но и модернизирован, то карабахским армянам будет сделано предложение, от которого отказаться они просто не смогут. Вернее, смогут отказаться, но тогда «чемодан, вокзал, Россия». Те же, кто предложение примут, получат местные паспорта и станут «жить-поживать, да богатство наживать».

Пандемия, по всей вероятности, закончится к концу 2021 года, откроются границы. Население Армении и Карабаха ломанется за рубеж. Созданная робиками-сержиками армянская реальность никого не прельщает. Спустя год настанет пора считать цыплят и подводить итоги. После аудита в конце 2022 года наступит момент определиться, достаточно ли в Армении и Карабахе армянского населения для продолжения политического проекта «НКР».

Финансовое положение стран региона настоятельно требует начать зарабатывать, а не уповать на природные богатства. Очевидная доступная возможность заработать приличные деньги — транзит из Китая в Европу. Как по маршруту Север-Юг, так и Запад-Восток. В проектах этих Россия будет иметь львиную долю. Станет ли она разменивать реальную выгоду на проекты вчерашнего дня? Кстати, и сама Армения, если примет участие, начнет зарабатывать денежку.

Минская группа ОБСЕ свою историческую миссию тормоза политических процессов в регионе выполнила. Констатация ее смерти зависит от желания членов консилиума. На самом деле, «пациент скорее жив, чем мертв, или скорее мертв, чем жив»?