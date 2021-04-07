Будущее «Арцаха»: 50 тысяч иждивенцев без очевидной выгоды никому не нужны

Известный армянский эксперт, директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян изложил свое видение того, что будет происходить с Нагорным Карабахом ближайшие лет пять, как минимум. И надо признать, этот взгляд оторванным от реальности не назовешь, хоть он и не очень приятен жителям Азербайджана.

Субстантивные переговоры по Карабаху не ведутся, сказал он 6 апреля в ходе конференции “Поствоенные переговоры. Что обсуждают и к чему стремятся Ереван и Баку”, — передает «Новости-Армения».

По его словам, переговоров по конфликту на данный момент нет, есть определенные контакты, возможно, даже частные, но переговорами их назвать нельзя.

“Нет субстантивных переговоров о том, что и как будет дальше. У Минской группы заниматься субстантивным урегулированием карабахского конфликта реально не получалось с 2011 года. В последний раз, когда пытались сделать сколько-нибудь существенное, это было в Казани”, — сказал Искандарян.

При этом он отметил, что проблема, конечно, есть – «из международно признанной территории около 86 тыс. кв. км, которую Азербайджан считает своей, на территорию площадью примерно 3 тыс. кв. км власть Баку не распространяется, ею управлять или влиять на нее они не имеют возможности».

По словам политолога, это является проблемой, и она не останется на ближайшие 5 тыс. лет; в то же время люди, которые там живут и провозгласили «Республику Арцах», никаких азербайджанских паспортов получать не собираются, а Азербайджан их не признает.

«Соответственно, проблема существует и надо ее каким-то образом решать. Это можно сделать двумя способами: первое – тем же способом, как Азербайджан решил эту проблему на захваченных территориях (Гадрут, Шуша и прочее), то есть, истребить или изгнать армян оттуда или второй вариант – разговаривать. Первое Азербайджан сделать не может, по крайней мере в ближайшие 5 лет (срок размещения российских миротворцев в регионе – ред.), а второе — не хочет. В результате, будет «подвешенный» конфликт», — сказал Искандарян.

Он отметил, что обычно после войн бывает какой-нибудь договор, который решает: как после войны будет жить по новым правилам тот или иной регион.

Однако в данном случае, по его словам, война закончилась, а «Венского конгресса» не было — он еще не идет, он только начинается, все пытаются определиться каким образом будет жить регион, но это сложно; возможны разные форматы и один из них — Минская группа.

«У США и других сверхдержав есть ресурс, чтобы решить эту проблему, только они не будут ее решать, а в реальном режиме она решаться не будет, и очень долго. Даже если будет переговорный процесс в рамках Минской группы, то он не будет продвигаться, поскольку есть совершенно другой Арцах, безопасность обеспечена со стороны российских миротворцев, а не армян, имеется другая степень вмешательства Турции и прочее. Но реально этот способ жизни дальше и попытки урегулирования будут очень долгими, они будут вырабатываться на Венском конгрессе, который только-только начинается», — сказал Искандарян.

 

Слова армянского коллеги согласился прокомментировать # известный азербайджанский политолог Зардушт Ализаде:

— Г-н Искандарян продолжает смотреть на ситуацию глазами человека, который был сформирован реалиями до 44-дневной войны. Ситуация, да будет всем известно, несколько переменилась. Поэтому, описывая всем известные рамки политического процесса, было бы правильнее делать акцент не на старое содержание, которое девальвировалось, а на то новое, что появилось после 10.11.2020.

А это новое заключается в следующем:

 

  1. Пока нет ответа на вопрос «кто будет содержать «НКР»?» Любой политический проект требует затрат. Армения в начале 1990-х захватила большие сельскохозяйственные угодья в Карабахе. Армяне там выращивали злаки, овощи, ягоды и фрукты, перерабатывали их, эксплуатировали рудники с драгоценными металлами, демонтировали и продавали все, что продавалось, с территории оккупированной зоны. Из Армении в бюджет «НКР» поступал ежегодный трансферт на безбедную жизнь офицеров ее незаконной армии. Источником средств были Россия и Армения, как выгодоприобретатели от этого политического проекта. Сейчас всей этой халяве наступает конец.

Один из выгодоприобретателей, а именно Россия, решила внести изменения в свой бизнес-проект. Он стал слишком затратным и рискованным ввиду усиливающихся западных устремлений армянского народа. Новыми дополнительными и стабилизирующими проект партнерами были избраны Азербайджан и Турция.

Участник посиделок Валдайского клуба г-н Искандарян эту новацию сюзерена не уловил и продолжает мыслить категориями вчерашней реальности. Пока «Арцах» кормят, но это пока. 50 тысяч иждивенцев без очевидной выгоды никому не нужны. Скоро, как в одесской присказке, встанет вопрос: «кто барышню кормует…»? Азербайджан, если ему предложат кормить эту барышню, ответит, что «тогда я буду ее танцевать». Если Россия это предложение примет, а она, я полагаю, примет, потому что механизм контроля над регионом не только сохранен, но и модернизирован, то карабахским армянам будет сделано предложение, от которого отказаться они просто не смогут. Вернее, смогут отказаться, но тогда «чемодан, вокзал, Россия». Те же, кто предложение примут, получат местные паспорта и станут «жить-поживать, да богатство наживать».

 

  1. Пандемия, по всей вероятности, закончится к концу 2021 года, откроются границы. Население Армении и Карабаха ломанется за рубеж. Созданная робиками-сержиками армянская реальность никого не прельщает. Спустя год настанет пора считать цыплят и подводить итоги. После аудита в конце 2022 года наступит момент определиться, достаточно ли в Армении и Карабахе армянского населения для продолжения политического проекта «НКР».

 

  1. Финансовое положение стран региона настоятельно требует начать зарабатывать, а не уповать на природные богатства. Очевидная доступная возможность заработать приличные деньги — транзит из Китая в Европу. Как по маршруту Север-Юг, так и Запад-Восток. В проектах этих Россия будет иметь львиную долю. Станет ли она разменивать реальную выгоду на проекты вчерашнего дня? Кстати, и сама Армения, если примет участие, начнет зарабатывать денежку.

 

  1. Минская группа ОБСЕ свою историческую миссию тормоза политических процессов в регионе выполнила. Констатация ее смерти зависит от желания членов консилиума. На самом деле, «пациент скорее жив, чем мертв, или скорее мертв, чем жив»?

 

  1. Сверхдержавам не до Карабаха. «Быть бы живу, не до жиру…»

 

 

 

| 2021-04-07T20:59:06+04:00 7 апреля 2021, 22:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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