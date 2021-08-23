В ближайшее время может быть подписан новый договор по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 между Россией и Турцией.

Oб этом сегодня в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021» сказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Консультации продолжаются. Я думаю, что мы уже на завершающем этапе и в ближайшее время приступим с партнерами к оформлению и подписанию контракта», — отметил А.Михеев.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция подписали договор по поставкам С-400.