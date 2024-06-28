Саммит Евросоюза пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в ЕС за закон об иноагентах.

Как передает ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении.

«Принятый закон о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата [на вступление в ЕС]. Евросоюз призывает грузинские власти прояснить свои намерения и развернуть текущий курс действий, который разрушает путь Грузии в ЕС и фактически ведет к остановке процесса вступления», — говорится в заявлении.