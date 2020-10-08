Бронетехники, оставленной армянскими военнослужащими при бегстве View Larger Image Видеозапись бронетехники, оставленной армянскими военнослужащими при бегстве из освобожденного от оккупации села Горадиз Физулинского района. Редакция| 2020-10-08T11:36:14+04:00 8 октября 2020, 11:46| (1 votes, average: 5,00 out of 5)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к…Азербайджанская Армия освобождает оккупированные…Распространены кадры из села Чахырлы Джабраильского…Заявление Русской общины Азербайджана В рубрике ВС Армении обстреляли школу и отделение полиции в Геранбое Gallery ВС Армении обстреляли школу и отделение полиции в Геранбое 8 октября 2020, 11:30 В результате артобстрела армянскими ВС Геранбоя погиб еще один мирный житель — Генпрокуратура Gallery В результате артобстрела армянскими ВС Геранбоя погиб еще один мирный житель — Генпрокуратура 8 октября 2020, 11:02 Ильхам Алиев: Мы не были, не хотим быть и не станем инструментом в руках других стран Gallery Ильхам Алиев: Мы не были, не хотим быть и не станем инструментом в руках других стран 8 октября 2020, 10:31 ВС Армении продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана, есть погибшие и раненые Gallery ВС Армении продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана, есть погибшие и раненые 8 октября 2020, 09:29 Харрис: Трамп верит Путину больше, чем разведке США Gallery Харрис: Трамп верит Путину больше, чем разведке США 8 октября 2020, 08:09