Бронетехники, оставленной армянскими военнослужащими при бегстве

Видеозапись бронетехники, оставленной армянскими военнослужащими при бегстве из освобожденного от оккупации села Горадиз Физулинского района.
| 2020-10-08T11:36:14+04:00 8 октября 2020, 11:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
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