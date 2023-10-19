Израиль получил первую партию бронетехники из США, предназначенную для замены поврежденной во время боевых действий.

Как сообщает #, об этом сообщает пресс-служба израильского Минобороны.

«Министерство обороны Израиля получило из США грузовой самолет с первой партией бронетехники, предназначенной для использования Армией обороны Израиля. Машины передаются ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля — прим. URA.RU) взамен поврежденных во время военных действий», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице военного ведомства в соцсети X.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон обеспечит поступление всей помощи, необходимой для обороны Израиля. Сам американский глава прибыл в Израиль после начала войны с ХАМАС. Свой визит он объяснил желанием продемонстрировать поддержку США Израиля.