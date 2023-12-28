Украинские ВВС, возможно, получили от западных союзников первые истребители F-16, однако официально эта информация не подтверждена. Об этом пишет издание Newsweek. Западные союзники Украины обещали поставить Киеву истребители F-16, произведенные в США, несколько месяцев назад. Однако оставался вопрос о том, когда именно эти самолеты появятся в Украине.

Истребители F-16 должны значительно усилить возможности Украины в противостоянии России в воздухе и позволят наносить более эффективные удары по ключевым российским целям. Эти самолеты оборудованы более современной авионикой и радарами, предназначены для использования стандартного вооружения НАТО, которое Украина применяла с более старыми советскими самолетами. Американский источник рассказал Newsweek в среду, что, вероятно, Украина действительно получила первые обещанные истребители F-16.

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нидерландское правительство начинает подготовку к поставке первой партии из 18 истребителей F-16 в Украину. Министерство обороны Нидерландов отдельно заявило, что пилоты ВСУ должны быть правильно подготовлены, прежде чем получат истребители. Некоторые самолеты могут потребовать модификации, а «некоторые из них требуют капитального ремонта», сообщило голландское правительство.

Министерство обороны Великобритании заявило во вторник, 26 декабря, что первая группа украинских пилотов «теперь обучается управлению истребителями F-16 в Дании, завершив базовую программу обучения в Великобритании». В начале ноября несколько F-16 прибыли на румынскую базу, предназначенную для подготовки украинских пилотов, другие проходят обучение на военной базе в Аризоне. (moscowtimes.ru)