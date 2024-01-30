В среду, 31 января 2024 года, Украина может получить от Соединенных Штатов Америки первую партию высокоточных реактивных бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на двух официальных лиц США и двух других собеседников, знакомых с ходом переговоров. Известно, что снаряды производит компания Boeing совместно с SAAB. Их передача Силам обороны Украины была анонсирована еще в прошлом году. Примечательно, что этих бомб нет даже в запасах американской армии.

Отмечается, что Пентагон успешно опробовал новую высокоточную бомбу большой дальности. Ожидается, что она «прибудет на поле боя уже в среду». Первая партия снарядов будет адаптирована для нанесения ударов дальностью в около 150 км.