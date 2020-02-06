Британцы везут в Баку шоу электронной музыки

В Баку 21 февраля состоится британское шоу электронной музыки Selector Live: Women. Sounds.Waves.

Рассказывая об этом #, менеджер по искусству British Council Азербайджан Диляра Ибрагимова отметила, что в этот раз проект сфокусирован на поддержке женщин в электронной музыки и призван воодушевить их на более активное участие в развитии музыкальной индустрии Азербайджана.

«В нашей стране в основном готовят классических музыкантов. Альтернативного обучения людей, увлекающихся прочими направлениями музыки, к сожалению, нет. Поэтому молодежь вынуждена либо уезжать на обучение заграницу, либо обучается самостоятельно. В рамках нашего проекта пройдет тренинг, который будет очень полезен азербайджанским музыкантам, играющим электронную и альтернативную музыку», — отмечает Д.Ибрагимова.

Двухдневный интенсивный тренинг Selector PRO, организованный British Council состоится 20-21 февраля в Центре современного искусства YARAT и проведет его Тухкан Мутлу – британский ди джей и продюсер. Он поделится с участниками тренинга профессиональными навыками создания собственной музыки с помощью популярной компьютерной программы Ableton.

В Баку также едет ди джей Jamz Supernova, — звезда британского «электроники», популярная во всей Европе, играющая взрывную смесь хауса, трэпа и альтернативного R’n’B. С 2019 году эта харизматичная и талантливая девушка является ведущей британского радио Selector. В Баку Jamz Supernova поделится своим опытом с азербайджанскими коллегами, и проведет для них двухчасовой семинар.

Итоговым мероприятием станет масштабное шоу электронной музыки в Pullman Baku 21 февраля, в котором выступят Jamz Supernova, Холли Лестер (Holly Lester) и яркие азербайджанские исполнительницы DIHAJ (Диана Гаджиева) и Nazrin M.

British Council осуществляет данный проект в партнерстве с YARAT и Sektoreight by iN. Поддержку мероприятию также оказывают ASAN Radio, официальный вещатель Selector radio в Азербайджане.

Концерты в рамках шоу Selector Live дают возможность меломанам всего мира услышать музыку Selector Radio на популярных площадках в живом режиме с участием самых топовых артистов Великобритании.

Selector Radio транслирует лучшие британские хиты и открывает новые таланты в более чем 30 странах, объединяя любителей музыки из разных стран. Целью проекта Selector PRO является доведение до широкой аудитории самой исчерпывающей информации о музыкальных тенденциях современного общества, а также особенностях британской музыкальной индустрии.