Британское издание The Observer выступило с осуждением игроков национальной команды России, отказавшихся вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем группового этапа чемпионата Европы — 2020, а также свист болельщиков на стадионе в Санкт-Петербурге в адрес игроков Бельгии, которые преклонили колено.

Напомним, что в своем дебютном матче на турнире Россия со счетом 0:3 уступила национальной команде Бельгии.

«С двумя голами Лукаку пришло дополнительное удовлетворение от того, что тех из 32 тыс. болельщиков, кто высмеивал перед матчем сборную Бельгии за преклонение колен, заставили замолчать. Игроки сборной России предпочли остаться на ногах. Главный тренер россиян сказал, что это вопрос, не связанный с футболом. Какой позор», — говорится в отчете The Observer об игре на сайте издания The Guardian.(Газета.Ru)