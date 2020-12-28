Британский штамм коронавируса выявили в Финляндии на границе с Россией

 Первый случай британского штамма коронавируса выявлен в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо, сообщает в понедельник газета Kouvolan Sanomat.

«В Кюменлааксо первый носитель серьезной мутации коронавируса, обнаруженного в Великобритании, был подтвержден во время рождественских праздников (24-25 декабря). В Кюменлааксо носитель британского варианта прибыл из Великобритании», — говорится в сообщении.

Медицинский округ Кюменлааксо уже начал отслеживание цепочек заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса.
| 2020-12-28T16:55:58+04:00 28 декабря 2020, 17:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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