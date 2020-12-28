Британский штамм коронавируса выявили в Финляндии на границе с Россией

«В Кюменлааксо первый носитель серьезной мутации коронавируса, обнаруженного в Великобритании, был подтвержден во время рождественских праздников (24-25 декабря). В Кюменлааксо носитель британского варианта прибыл из Великобритании», — говорится в сообщении.