Британский парламентский комитет, изучающий законопроект о безопасности в Интернете, пригласил Илона Маска обсудить его планы по покупке Twitter и изменения, которые он предлагает внести в платформу социальных сетей, передает AP.

Комитет парламента по цифровым технологиям попросил генерального директора Tesla представить свои предложения «более подробно».

Маск сказал, что пока рано давать ответ. «Для меня большая честь, и я благодарю парламент за их приглашение, но в настоящее время было бы преждевременно принимать его, учитывая, что голосование акционеров еще не проводилось», — сказал оню

Комитет заявил, что его интересуют планы Маска, особенно его намерение развернуть проверку для всех пользователей, что перекликается с его собственными рекомендациями правительству Великобритании.

Маск сказал, что он хочет, чтобы Twitter «аутентифицировал всех людей», двусмысленное предложение, которое может быть связано с его желанием избавить веб-сайт от автоматических спам-аккаунтов.