Бывший королевский морской пехотинец Пол Фартинг собирается вывести из Кабула 140 собак и 60 кошек, которые содержатся в открытом им афганском приюте. Как сообщает Independed, спасение животных от талибов (организация запрещена в России) он назвал «Операцией Ковчег».

Для эвакуации приюта он зафрахтовал самолет Airbus A330, который готов вылететь в Кабул. По словам самого Фартинга, сотрудникам приюта и их семьям правительство Великобритании выдало 68 виз, однако перевозка самих животных пока не согласована. При этом Фартинг отметил, что планирует разместить животных в грузовом отсеке, а в пассажирском салоне смогут улететь еще 181 человек.

25 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что как только группа, включая животных, проедет через аэропорт, им будет разрешено вылететь частным чартерным рейсом обратно в Великобританию. Однако он подчеркнул, что животным придется подождать, поскольку приоритет — эвакуация женщин, детей и мужчин.

Кроме того, Уоллес выразил сомнение, что толпа желающих уехать из Афганистана позволит погрузить на частный борт столько зверей — скорее всего, самолет заблокируют в аэропорту. При этом министр обороны написал в Twitter, что в этом случае самому Фартингу и сотрудникам приюта он готов выделить места на рейсах королевских ВВС.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи сообщил, что в Афганистане остались около 1,8 тыс. британцев и 2,3 тыс. афганцев, работавших на правительство Великобритании.