Британский монетный двор выпустил памятную монету в честь группы Queen

В видеоролике в Twitter монету показывает гитарист группы Брайан Мэй, который назвал эту презентацию очень неожиданным моментом. «У нас тут королевская монета номиналом в пять фунтов стерлингов, выпущенная КМД по установленным правилам. На одной стороне у нас изображение королевы [Елизаветы II], а на другой — Queen. Такого раньше не было», — сказал Мэй.

Монета стала первой в серии «Легенды музыки» и доступна в различных исполнениях, цена на которые варьируется от £13 ($17) до £2020 ($2623).

Queen была основана в 1971 году и стала одной из наиболее популярных рок-групп за всю историю этого направления музыки. Среди ее наиболее популярных песен — Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки.(ТАСС)