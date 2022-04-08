Российские войска полностью выведены с севера Украины на территорию Беларуси и России. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные военной разведки.

Некоторые из этих подразделений будут переброшены в восточную Украину для участия в боевых действиях в Донбассе, при этом многим из них потребуется пополнение перед новым развертыванием. «Любая массовая передислокация с севера займет не менее недели», — говорится в сообщении.

В британском министерстве обороны также заявили, что обстрел городов на востоке и юге Украины продолжается, российские войска продвинулись дальше южнее города Изюм, который остается под их контролем. (svoboda.org)