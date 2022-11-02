Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что королевство заключило контракт на поставку новой партии переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что контракт позволит получить замену переданным в Украину противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) в следующем году. «Со следующего года, к тому моменту, как мы получим их в следующем году — надеюсь, в следующие несколько месяцев — мы подпишем контракт на намного более крупные и продолжительные поставки NLAW», — отметил Уоллес. Министр указал, что первая поставка будет состоять из 500 комплексов, а следующая станет значительно масштабнее.

Глава Минобороны добавил, что королевство намерено закупить 48 новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 к 2025 году, а также приобрести до 74 самолетов к 2030 году. Он подчеркнул, что в Британии недостаточно летчиков для управления уже имеющимися истребителями, в частности, из-за чересчур длительного обучения. Кроме того, Уоллес заявил о необходимости повысить военные расходы до 3 процентов от национального валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году на фоне растущей угрозы.