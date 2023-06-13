Великобритания анонсировала пакет военной помощи для Украины на 92 млн фунтов (около $116 миллионов). Он будет содержать вооружение для повышения эффективности украинской ПВО.

Как говорится в сообщении Британского правительства, соответствующее оборудование планируют приобрести через Международный фонд для Украины (IFU) уже в ближайшие месяцы для усиления способности Украины защищать свою критически важную инфраструктуру, гражданское население и личный состав на фронте.

«Великобритания внесла еще 250 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд для Украины, и вместе с союзниками и партнерами через фонд мы предоставляем пакет противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свою критически важную национальную инфраструктуру и защититься от неизбирательных российских воздушных ударов», – заявил британский министр обороны Бен Уоллес. (УНИАН)