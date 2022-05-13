Великобритания расширила санкционный список в отношении России. В него включены, в частности, российская олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют приближённой Владимира Путина, и бывшая жена российского президента Людмила, которая сейчас носит фамилию Очеретная.

Всего в санкционный список в пятницу добавлены 12 человек, в их числе родственники Владимира Путина или люди, которых британские власти считают входящими в его «ближний круг». Кабаева официально включена в список в связи с её должностью генерального директора Национальной Медиа Группы. СМИ, входящие в эту группу (среди них Первый канал), по мнению британских властей, способствуют подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Людмила Очеретная, как утверждается, несмотря на развод с Путиным, продолжает получать преференции для своего бизнеса от российских властей.

Различные СМИ со ссылкой на источники уже несколько лет пишут о Кабаевой как о близкой подруге Путина и даже утверждают, что она является матерью его детей. Швейцарская газета SonntagsZeitung, в частности, выступила с утверждением, что в 2015 и 2019 годах Кабаева родила двух сыновей и назвала Путина их предполагаемым отцом. Кремль эти сообщения не подтверждал и не отрицал.

Как писала американская газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, Совет национальной безопасности США недавно остановил введение санкций против Кабаевой. Высшие американские чиновники опасались реакции со стороны президента России Владимира Путина и дальнейшего обострения отношений с Россией — утверждалось в статье. Британия стала первой страной Запада, которая ввела в отношении Кабаевой санкции. Ранее под санкции попали сам Путин и его взрослые дочери. (azattyq.org)