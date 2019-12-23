Британия удвоит количество въездных виз для зарубежных ученых после Brexit

Правительство Великобритании удвоит количество въездных виз зарубежным ученым, проводящим совместные исследования, и упростит их получение с целью привлечения таких специалистов в Соединенное Королевство после выхода страны из ЕС. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на официальные источники.

По их данным, число виз ученым, получающим исследовательские гранты от британских институтов, увеличится с 62 до более чем 120. Им достаточно будет предоставить в британский МВД письмо от соответствующей финансирующей организации для ускорения их иммиграционной проверки. Среди них, в частности, European Research Counсil (Европейский совет по научным исследованиям), организации Marie Sklodowska-Curie Actions и Human Frontier Science (научная программа «Границы человека»). Полный список подобных научно-исследовательских организаций будет обнародован в начале будущего года.

По словам главы МВД Прити Пател, Великобритании необходима такая «иммиграционная система, которая привлекала бы лучшие умы со всего мира», позволяла бы королевству находиться «на переднем крае инноваций». Такие нововведения приветствовал президент Королевского научного общества Венкатараман Рамакришнан. Он назвал их «первым шагом в создании иммиграционной системы, которая будет поощрять талантливых исследователей со всего мира».(ТАСС)