ЕС планирует увеличить объемы закупок газа у Азербайджана, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В рамках сегодняшней встречи мы достигли ряда договоренностей. В их числе: увеличение объемов экспорта газа из Азербайджана в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году, а также необходимость увеличения пропускной способности существующей газотранспортной инфраструктуры», — сказала Симсон. В 2023 году Азербайджан поставил в Европу почти млрд кубометров газа.

Симон добавила, что Евросоюз перераспределил маршруты поставок газа с помощью Азербайджана, Норвегии и других стран и в то же время добился экономии в потреблении газа. Кроме того, ЕС и Азербайджан подписали три документа о сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

В это же время уровень экспорта российского газа к концу 2023 года рухнул до уровней 1985 года. По итогам 2023 года «Газпром» продал на экспорт около 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом (100,9 млрд кубометров), который уже стал худшим для компании за всю ее историю, объемы прокачки газа за рубеж сократились еще на треть. А если сравнивать с довоенными уровнями (185 млрд кубов в 2021 году), экспорт «Газпрома» схлопнулся втрое.

Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. Для сравнения: в 1975 году СССР качал в европейские страны 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, — уже 54,8 млрд. До вторжения в Украину Россия отправляла в ЕС около 180 млрд кубометров газа.