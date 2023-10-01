Великобритания впервые разместит свои войска в Украине, британцы будут заниматься обучением солдат ВСУ. Соответствующее заявление сделал министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс.

Он подчеркнул, что уже провел переговоры с военным руководством по возможности переноса программы подготовки на территорию Украины.

Как передает РЕН ТВ, об этом сообщает The Telegraph.

Кроме того, Шаппс призвал британские оборонные фирмы открывать новые заводы в Украине.

Министр провел беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским относительно возможности защиты коммерческих судов от России в Черном море.

Шэппс подчеркнул, что Великобритания является военно-морской державой и воды Черного моря являются международными.