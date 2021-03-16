Британия расширит военное присутствие в разных частях мира

Британия значительно чаще и на большие сроки будет направлять вооружённые силы за границу, оборонный бюджет будет увеличен, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет.
«Мы будем использовать наши вооруженные силы для сдерживания исходящих от государств угроз… за счет постоянного зарубежного присутствия. Британия увеличит количество размещаемых за границей сил и будет делать это на более долгие периоды и гораздо чаще для того, чтобы участвовать в совместных с союзниками операциях и учениях», — говорится в документе.
Стратегия предусматривает продолжение партнерства с НАТО и участие в операциях альянса.(РИА Новости)
| 2021-03-16T19:27:17+04:00 16 марта 2021, 21:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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