Британские и российские чиновники провели ряд дипломатических переговоров на фоне войны в Украине. Как рассказали источники британского издания i, встречи проходили в течение полутора лет в различных локациях, включая Вену и Нью-Йорк.

На переговорах стороны обсуждали вопросы безопасности Великобритании и международного сообщества, на них также затрагивали вопросы дефицита зерна и ядерной безопасности в контексте войны в Украине. Как заявил один из британских дипломатов, участвовавших в некоторых встречах, единственным вопросом, который Великобритания не пыталась обсуждать, были возможные мирные переговоры с Киевом.

«Мы поддерживали контакт и считаем важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы […] не заключаем мирные соглашения от имени кого-либо, но важно поддерживать этот канал связи открытым», — пояснил он.

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании подтвердил, что встречи с российскими чиновниками проводились только тогда, когда это считалось «абсолютно необходимым», и заявил: любые утверждения о том, что переговоры были попыткой договориться о завершении войны в Украине, «недостоверны и не соответствуют действительности».

«Позицию в любых переговорах должны определять Украина и украинское правительство, так же как Украина должна определить свое свободное и демократическое будущее», — сообщил он.

Бывший разведчик, который сейчас работает с правительством Великобритании по вопросам безопасности, заявил, что дипломатические переговоры во время войны — это «хорошо», так как международное сообщество пытается решить вопросы ядерной войны и экспорта зерна. «Меня бы больше беспокоило, если бы такие переговоры не велись», — признал он.

Офицер британской разведки добавил, что государства практически всегда поддерживают дипломатические каналы связи. «Все войны заканчиваются переговорами, не так ли?» — добавил он. (moscowtimes.ru)