Правительство Великобритании призвало запретить российским атлетам участвовать в Олимпийских играх — 2024. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя премьер-министра Риши Сунака.

«Мы и действительно многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что по-прежнему единогласны, и дать это ясно понять МОК», — заявил источник.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов до любых соревнований.

В настоящий момент поднимается вопрос о возвращении российских спортсменов на турниры в качестве нейтральных.