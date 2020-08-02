Британия начинает чеканить монеты с изображением Махатмы Ганди

Монеты с изображением лидера индийского национально-освободительного движения монеты с изображением Махатмы Ганди (1869-1948) вскоре начнут чеканить в Великобритании, передает ТАСС.

Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, на британской валюте впервые появится портрет человека с темным цветом кожи.

О планах выпуска новой монеты с изображением Ганди стало известно через неделю после того, как глава британского Минфина Риши Сунак обратился в экспертный комитет при Королевском монетного дворе с просьбой «рассмотреть возможность признания вклада чернокожих, выходцев из Азии и других представителей этнических меньшинств не только в историю, но также в настоящее и будущее» Соединенного Королевства. Британские активисты уже на протяжении нескольких лет добиваются того, чтобы заслуги меньшинств были отмечены помещением портретов их представителей на денежные знаки.

Планируется, что после Ганди на британских монетах также появятся изображения разведчицы Нур Инайят Хан (1914-1944), родившейся на Ямайке медсестры Мэри Сикол (1805-1881), а также солдат британской армии родом из Индии и Непала (гуркхов), награжденных за героизм Крестом Виктории — высшей военной наградой Соединенного Королевства.

Аверс британских монет по традиции украшает профиль царствующего монарха, а на реверсе иногда помещают портреты членов королевской семьи или выдающихся исторических фигур. Подавляющее большинство монет, оформленных таким образом, были отчеканены в последние 20 лет по случаю различных юбилеев и выпускались в широкое обращение. Этой чести были удостоены меньше двух десятков человек, в том числе натуралист и основоположник эволюционной биологии Чарльз Дарвин (1809-1882), вице-адмирал Горацио Нельсон (1758-1805), писательница Джейн Остин (1775-1817), наследник британского престола принц Чарльз и его первая супруга принцесса Диана (1961-1997).

Вопрос более широкого признания заслуг представителей этнических меньшинств приобрел в Великобритании особую актуальность в связи с активностью движения Black lives matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Его сторонники выступают против полицейского произвола и расовой дискриминации, а также требуют снести почти 80 памятников известным британцам, которые были замечены в «прославлении расизма и рабства». Примечательно, что в число «расистов» попал и сам Махатма Ганди, которого некоторые сторонники движения упрекают в презрительном отношении к чернокожим. Поводом стали некоторые выдержки из писем Ганди, написанных им, когда он жил в Южной Африке, где прошли 20 лет жизни автора идеи о достижения независимости Индии от Великобритании ненасильственным путем.