Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек

В субботу официальный представитель правительства Великобритании сообщил, что «последний рейс, на борту которого находятся более 200 пассажиров, вылетел из Уханя». Как сообщает телеканал Sky News, всех прибывших из Уханя британцев поместят на карантин в гостинице Kents Hill Park.(РИА Новости)