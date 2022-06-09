85-летняя Бренда — самая взрослая фанатка «Формулы-1», прилета в Баку на Гран — при Азербайджана из далекого Манчестера.

В интервью # гостья из Англии рассказала, что это ее второй визит в Баку.

«Впервые я прилетела на Гран — при Азербайджана в 2019 году, так как была наслышана о бакинской трассе и очень хотела увидеть эту гонку воочию. Могу сказать, что трасса в Баку очень непредсказуемая, а потому и очень интригующая. Наблюдать за чемпионатом в Баку — сплошное удовольствие», — говорит Бренда.

Поклонница королевской гонки призналась, что является большой фанаткой австралийского пилота «Формулы-1» Даниэля Риккардо.

«У него длинный нос, и он не очень красив, но мне очень нравится. И он просто потрясающий пилот», — улыбаясь, говорит Бренда.

Признается, что в восторге от Баку.

«Город хорошеет, увидела много нового по сравнению с прошлым разом», — заявила британская фанатка «Формулы-1».