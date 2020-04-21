Бреет ноги и брови: как развлекается азербайджанский миллионер на карантине

Самый популярный азербайджанский блогер, рекордсмен «Книги рекордов России» Гусейн Гасанов на карантине не позволяет скучать ни себе, ни своей многомиллионной армии подписчиков.
За жизнью самого популярного инстаграмера России следят 13 с половиной миллионов фолловеров. Сегодня утром Гусейн приготовил в онлайн эфире любимый завтрак всех азербайджанцев «Помидор- юмурта», благодаря чему это аппетитное яство полюбилось гурманам со всего мира.
Но для того, чтобы самоизоляция не ударила по карману популярных звезд Интернета, им порой приходится идти на крайние меры. Поэтому в ход идет все, даже шоковый контент, и Гусейн Гасанов не стал исключением.
Во время самоизоляции главное не растерять подписчиков. Поэтому популярные блогеры сплотились вокруг идеи дружественных баттлов. И порой задания в рамках этих челленджей бывают безжалостными, болезненными и даже душераздирающими!
Гасанов, к примеру, таким образом, лишился бровей, которые ему пришлось сбрить ради победы в споре с американским актером Логаном Полом. За шокирующим прямым эфиром наблюдали более 100 тысяч человек. Но это еще не все приключения, которые пришлось пережить Гусейну Гасанову за последние дни.
В баттле с Логаном Полом он также проколол себе ухо, оглушая ужасающим криком фолловеров, а в баттле с Ольгой Бузовой избавился от волос на ногах с помощью восковых полосок и разбил лобовое стекло своей любимой машины — красного Gelandewagen.
Зрелище себя оправдало: подписчиков у Гусейна Гасанова прибавилось за несколько дней почти на 500 тысяч.
Домашний карантин продолжается, и рисковый азербайджанский миллионер из Интернета не останавливается: теперь он бросил вызов популярному российскому исполнителю Егору Криду.
В одночасье фанаты Гусейна забросали спамом страницу певца с призывом принять предложение блогера.
«Егор, принимай вызов, у Гусейна, как у Хабиба – 0 поражений! Он – наш инста боец», — написал один из фолловеров.
В итоге Крид сказал заветное «Да!»:
«Гусейн, я смотрю, тебе спокойно не живется. Брови ты уже потерял. Что ж, я готов!», — подписал певец свою видео-открытку.
Баттл Гасанов – Крид стартует 22 апреля. Жарких баталий не избежать: прямые включения двух звезд на Instagram обещают незабываемые эмоции зрителям, заскучавшим в серых буднях карантина!