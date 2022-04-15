В Бразилии Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) запретило импорт, продажу и распространение продукции марки Kinder. Это связано с тем, что в ней в Европе нашли сальмонеллу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Бразилию ранее не поставлялась продукция Kinder. Но агентство решило перестраховаться.

Anvisa потребовала от производителя предоставить данные о контроле импорта его продукции в Бразилию третьими лицами.

Под запрет попали 13 товаров, производимых на фабрике в бельгийском городе Арлон. Бельгийское Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи решило временно закрыть данную фабрику итальянского производителя Ferrero. Есть опасения, что несмотря на оперативно принятые меры, зараженные шоколадные яйца Kinder Surprise могли оказаться на прилавках магазинов.

Возможно, их транспортировали в Бельгию, Великобританию, Германию, Ирландию, Францию и Швецию.