Изделия из натуральной кожи популярны во всем мире. И хотя сейчас набирает обороты производство искусственной кожи, натуральная не собирается сдавать своих позиций. По некоторым данным, размер рынка продукции из этого сырья оценивается в сумму более чем в 400 миллиардов долларов США в год.

Наша страна имеет все возможности для того чтобы заявить о себе, как о производителе кожевенных изделий и войти с этим товаром на мировой рынок. Азербайджан может производить кожаную обувь, сумки и другие аксессуары, одежду. Но на сегодняшний день, мы не используем имеющийся потенциал, а потому большая часть изделий из кожи, представленных в Азербайджане, завезена из-за рубежа.

Впрочем, некоторые подвижки все-таки наблюдаются. Так, по сообщению Госкомстата, за 4 месяца 2021 года в текстильной промышленности, производстве одежды, кожи и изделий из кожи и обуви произведено продукции на сумму 172,4 млн. манатов. По сравнению с январем-апрелем прошлого года в производстве кожи и изделий из кожи, обуви наблюдался рост в 4,4 раза, в текстильной промышленности – на 33,3%, в производстве одежды – на 19%.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал в беседе с #, что рост неудивителен, так как в начале прошлого года из-за пандемии наблюдался заметный спад производства в целом. Он отметил, что какое-то время назад, из нашей страны кожу везли в Турцию, и она возвращалась к нам в виде готовой продукции. Но потом и у нас стали производить обувь из местного сырья. Фурнитуру при этом используют как привозную, так и отечественного производства. И раньше действовали цеха, производившие обувь в Сабунчинском районе, в районе Баилово, а сейчас цехов стало больше.

«В кожевенном сырье у нашей страны нет недостатка, но важно его грамотно использовать, а не оставлять гнить на складах. Не считая год пандемии, ежедневно в Азербайджане режут 25 тысяч баранов и где-то 6 тысяч крупного рогатого скота. У нас есть и наработанный опыт в сфере пошива кожаных изделий и хорошие технологии. Наши мастера очень опытные, хорошая школа. Обычно опыт передается от отца к сыну или от мастера к ученику. Помните известную песню, где были слова «Ботиночки он носит «нариман?». Так вот, есть предположение, что речь шла об обуви, которую изготавливали в Азербайджане на Наримановской обувной фабрике. Продукция этой фабрики отличалась высоким качеством и была популярна. Данный бренд надо восстановить»,– говорит эксперт.

Он подчеркнул, что многие люди консервативны и выбирают то, к чему привыкли. Плюс важно качество. Женщины больше бегают за модой, мужчинам более важно удобство и качество. Что касается цены, то качественная обувь не может стоить дешево. Чем заплатить 15 манатов за одноразовую обувь, лучше отдать 100 манатов и купить качественную обувь

Потребность в обуви есть везде. Достаточно, по словам Агаева, просто подсчитать, сколько армейской обуви ежегодно требуется стране. Если мы восстановим бренд, то мы можем рассматривать в качестве рынков сбыта, прежде всего, такие страны как Молдова, Украина, Казахстан, Россия. Мы можем закрепиться на рынке некоторых стран, если предпримем правильные шаги.

Хотелось бы отметить еще и то, что не так давно изменились условия экспорта кожевенного сырья. Согласно постановлению правительства № 119, экспортная таможенная пошлина за каждую тонну кожевенного сырья (кроме натурального меха) и дубленых изделий из кожи, указанных в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджана с кодами 4102 21 000 0 и 4105 10 000 0, снизилась с 500 до 150 долларов и с 150 до 50 долларов соответственно.

Мастер по ремонту обуви Ялчин Мурадов в своей работе нередко занимается переделкой обуви. Оставляя каблук и подошву, он шьет вместо изношенных, новые туфли из натуральной кожи, которые прослужат владельцу верой и правдой еще не один год. По его словам, за последние годы, и качество, и уровень, и даже выбор кожи стали на порядок выше, чем в девяностые и в нулевые годы. То же самое касается и изделий из кожи, которые производят в Азербайджане.

Отметим, что в связи с засильем дешевой китайской обуви, к мастерам по ремонту обуви и к сапожникам стали обращаться реже. Но в последнее время интерес к их работе снова возрос, ведь, несмотря на большое количество товара, найти по-настоящему удобную, качественную обувь, непросто. Те, кто занимаются пошивом обуви по индивидуальному заказу, говорят о том, что к ним чаще всего обращаются те, кто хотят иметь обувь, которой нет ни у кого больше, а также люди, которым непросто, а иногда невозможно, подобрать обувь, которая бы им подошла.

Экономист Фуад Ализаде считает, что в сфере производства изделий из кожи у Азербайджана большие перспективы, достаточно посмотреть, сколько импортных кожаных вещей ввозится в страну. Импорт в несколько раз превышает экспорт. В страну завозят кожаные изделия из Китая, Турции, России, Италии. Надо увеличивать отечественное производство кожи и выпуск изделий из нее.

Надо, как подчеркивает Ализаде, начать с того, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка. Мы можем делать не хуже, чем в вышеназванных странах, а может даже и лучше. В экспорте стоит ориентироваться в первую очередь на соседние государства.