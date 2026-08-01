Скончался выдающийся представитель азербайджанской поэзии, народный поэт, драматург и общественный деятель Нариман Гасанзаде.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве культуры.

26 июня Нариман Гасанзаде был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

Нариман Алимамед оглу Гасанзаде родился 18 февраля 1931 года в поселке Пойлу Газахского района. В 1949–1953 годах учился на филологическом факультете нынешнего Гянджинского государственного университета. В 1961 году окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве, где также прошел двухгодичные Высшие литературные курсы.

В 1962–1965 годах Нариман Гасанзаде был аспирантом кафедры истории азербайджанской литературы Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), защитив кандидатскую диссертацию на тему «Азербайджано-украинские литературные связи (1941–1945 годы)».

В разные годы работал в газете «Азербайджан гянджляри», журнале «Азербайджан» и Государственном комитете по телевидению и радиовещанию. В 1976–1990 годах занимал должность главного редактора газеты «Литература и искусство». Также несколько лет возглавлял азербайджанское отделение Литературного фонда СССР. В 1990–1995 годах был депутатом Верховного Совета Азербайджана, в 1991–2001 годах — первым заместителем министра печати и информации. С 2004 года являлся председателем правления Литературного фонда. На протяжении многих лет возглавлял кафедру гуманитарных наук Национальной авиационной академии.

Начав литературную деятельность в молодые годы, Нариман Гасанзаде приобрел широкую известность благодаря книгам «Сердце просит стихов», «Незабываемые дни», «Я еще напомню о себе», «Нариман», «Почему вы не сказали», «Изумрудная птица», «Хлеб тети Набат», «Мои дни и ночи», «Ты простила» и другим, опубликованным в 1960–1970-х годах.

Особое место в его творчестве занимали социально-политические, исторические и национальные темы. Стихи, поэмы и драматические произведения, вошедшие в сборники «Прошу у жизни еще немного времени», «Не беспокойся», «У кого есть вопрос?», «Избранные произведения», «Природа разрушила мой брак», «Всем народам», «Дар судьбы», «Нури-паша», «Мир, в который приходят и уходят», отличались высокими художественными достоинствами, патриотическим духом и нравственной чистотой, обогатив азербайджанскую литературу. Произведения писателя переведены на английский, французский, немецкий, персидский, итальянский, чешский, хинди, арабский, хорватский, русский и другие языки.

По произведениям Наримана Гасанзаде были поставлены спектакли «Пусть знает весь Восток», «Атабеки», «Поход Помпея на Кавказ», «Хлеб тети Набат» и другие, которые были тепло приняты зрителями.

Заслуги поэта в развитии азербайджанской литературы и культуры неоднократно отмечались государством. Он был удостоен почетных званий «Заслуженный деятель искусств» (1981) и «Народный поэт» (2005), орденов «Шохрат» (2001), «Шараф» (2011), «Истиглал» (2021), «Гейдар Алиев» (2026), а также премии имени Гейдара Алиева (2017). С 2002 года являлся персональным стипендиатом Президента Азербайджана.

Нариман Гасанзаде будет похоронен на Аллее почетного захоронения.

Как сообщили в Министерстве культуры, перед похоронами в Международном центре мугама состоится церемония прощания с поэтом.

После завершения церемонии прощания гроб с телом Наримана Гасанзаде будет доставлен на Аллею почетного захоронения, где состоятся похороны.