«Барселона» встретится с руководством Ла Лиги для обсуждения трансфера Лионеля Месси.

Известно, что каталонский клуб предпринимает попытки вернуть аргентинского футболиста из «ПСЖ».

В связи с этим на следующей неделе представители «Барселоны» встретятся с руководителями Ла Лиги для получения информации о том, смогут ли они подписать контракт с Лионелем Месси.

Каталонцы во главе со директором клуба Матеу Алемани подготовили экономический план по сокращению зарплатного бюджета до лимита, который установлен Ла Лигой на следующий сезон.

«Барселона» ожидает, что Ла Лига разрешит вести переговоры с Месси.

Клуб хочет быть уверенным, что Ла Лига одобрит трансфер в случае достижения договоренности с футболистом. Переход Месси в «Барселону» считается выгодным как для клуба, так и для лиги. (sports.ru)