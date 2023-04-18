Внутри Евросоюза существуют разные точки зрения относительно дальнейшего взаимодействия с Китаем, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, объединение не всегда верно действовало по этому треку.

«В ЕС существуют разные подходы к отношениям с Китаем. Это факт. Цель общей внешней политики ЕС заключается в том, чтобы минимизировать эти различия и прийти к общему знаменателю», — цитирует слова Борреля РИА Новости.

Как указал глава европейской дипломатии, что касается ошибок ЕС, то они связаны с координацией по китайскому направлению, в том числе между отдельными странами объединения. Он также признал, что в целом этого можно было избежать.

«Нужно принять ситуацию к сведению, быть самокритичными, а в будущем — найти решения, отражающие лучшую координацию между европейскими институтами и государствами членами», — подчеркнул Боррель.