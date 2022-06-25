Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил на пресс-конференции, что готовится продолжение переговоров по ядерной сделке с Ираном, передает ТАСС.

«Я очень рад, что мы достигли договоренности возобновить в течение нескольких дней переговоры по ядерной сделке», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян также заявлял, что страна готова возобновить переговорный процесс по ядерной сделке.

До этого стало известно, что Хосейн Амир Абдоллахиян связывался с официальными лицами Европейского союза, чтобы обсудить детали ядерной сделки.

Абдоллахиян также отметил в разговоре с местными журналистами, что главный переговорщик Ирана по вопросам ядерной сделки Али Багери Кани также связался с заместителем Генерального секретаря Европейского Союза Энрике Мора.