«Это абсолютная безответственность сейчас апеллировать к ядерному оружию. Но напоминаю: когда началось нападение, он уже говорил, что все, кто попытаются помешать его действиям (он не использовал слово «ядерный», но он выступил с очень ясной угрозой), столкнется с атаками, с которыми ранее не сталкивались. Это достаточно прямая форма сказать о ядерной угрозе. И сейчас она еще более ясная. Это показывает, что это за человек, которому мы противостоим. Возможно, это риторическая угроза, но это огромная безответственность довести уровень конфликта до таких терминов», — сказал Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero.