Европа должна сыграть роль в предотвращении конфронтации США и Китая, которая может перерасти в конфликт.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мировая система находится под угрозой фрагментации, разделения на большие блоки: один — вокруг США, другой — вокруг Китая, что обернется созданием двух разных технологических экосистем и потенциальной опасностью перерастания этой ситуации в конфликт. Роль Европы состоит в том, чтобы предотвратить эту конфронтацию. Что бы вы ни думали о Китае, без него нельзя обойтись в таких глобальных вопросах, как климат или задолженность бедных стран», — подчеркнул он.

Боррель также назвал важным вопрос технологического соперничества с КНР и зависимость ЕС от нее.