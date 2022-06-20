Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес плановую операцию на пазухах носа под общим наркозом в лондонской больнице. Об этом сообщает The Daily Mail.

«Премьер-министр перенес небольшую плановую операцию, это связано с его пазухами носа. Сегодня утром он будет отдыхать, днем я сообщу новые данные», — говорится в сообщении представителя премьера. Он добавил, что важные сведения в ближайшие сутки будут докладываться вице-премьеру Доминику Раабу. При этом британский премьер-министр планирует уже 21 июня председательствовать на заседании кабмина.

Известно, что Джонсон вернулся в свою резиденцию и не пользовался услугами машины скорой помощи, которая была приготовлена для него. Нынешняя операция привела Джонсона впервые в больницу после заражения COVID-19 в 2020 году.