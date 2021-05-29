«Он был чрезвычайно счастлив, как вы можете себе представить, он выглядел очень хорошо и был в очень нарядном костюме. Она шла по проходу, и он не сводил с нее глаз. Они прочитали клятвы друг другу, а затем поцеловались. Они выглядели безумно влюбленными», — цитирует газета одного из сотрудников собора.