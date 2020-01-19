Борис Джонсон собирается выселить Палату лордов Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует переместить заседания Палаты лордов британского парламента, проходящие в Вестминстерском дворце, в Йорк, сообщает издание Times.

«На прошлой неделе премьер-министр распорядился начать работу над решением практических вопросов, касающихся переноса (Палаты лордов)», — пишет газета.

Как отмечается, в качестве основного места для строительства нового «дома» верхней палаты британского парламента станут неиспользуемые земли вблизи железнодорожного вокзала Йорка, находящиеся в государственной собственности. (РИА Новости)