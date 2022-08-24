В канцелярии британского премьера отметили, что пакет помощи Украине размером в $63,7 миллиона поможет в дальнем обнаружении целей. Пакет также включает 200 новых беспилотных летательных аппаратов и дроны-камикадзе.

О новом пакете военной помощи Джонсон объявил, находясь в Киеве по случаю Дня независимости Украины. О своем прибытии в страну британский премьер написал в Twitter.