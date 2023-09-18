Германия выделит Украине новый пакет помощи, который будет среди прочего включать боеприпасы. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в интервью газете Bild в преддверии встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн.

«Да. Мы поставим дополнительные боеприпасы: фугасные боеприпасы, минометные боеприпасы, противоминные ракеты», — сказал Писториус, отвечая на вопрос, планируется ли новый пакет помощи Киеву. При этом он добавил, что «боеприпасы — это то, в чем Украина больше всего нуждается». «Кроме того, мы поможем с оборонной техникой и системами разминирования. Однако мы также позаботились о приближающейся зиме: мы отправим одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла. Общий объем пакета составит €400 млн», — подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

По словам Писториуса, сильными сторонами ФРГ, когда речь заходит о помощи Киеву, являются современные танки Leopard 2A6 и системы противовоздушной обороны (ПВО). Говоря о возможных поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, глава оборонного ведомства Германии указал, что «обязанность правительства ФРГ заключается в том, чтобы очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия». «При этом необходимо прояснить множество политических, правовых, военных и технических аспектов. Это непросто. Еще не решено, отправит ли федеральное правительство крылатые ракеты Taurus», — констатировал Писториус.

По его словам, еще один вопрос касательно поставок Taurus, который прорабатывается: могут ли эти ракеты использоваться без помощи солдат Бундесвера — на месте или дистанционно из Германии.