Великобритания не может обеспечить безлетную зону для Украины, поскольку для этого придется сбивать российские самолеты.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции в Варшаве, отвечая на вопрос украинской журналистки.

Он отметил, что понимает, что Великобритания не может помочь Украине так, как хотят украинцы.

«Я четко осознаю, что мы, как правительство Великобритании, можем сделать недостаточно, чтобы помочь вам способом, которым вы хотите. Я должен об этом честно сказать. И когда вы говорите о бесполетной зоне, я уже говорил Владимиру Зеленскому несколько раз, имеется в виду, что Великобритания будет заниматься сбиванием российских самолетов, будет участвовать в прямых боях с Россией. Это не то, на что мы могли бы пойти», — сказал Джонсон.