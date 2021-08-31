Интересное заявление сделал на встрече с представителями национально-культурных объединений министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он констатировал, что позиции русского языка последние 30 лет ослабевают в странах постсоветского пространства, в частности в Центрально-Азиатском регионе, откуда в Россию прибывает «основное количество трудовых мигрантов.

«За последние 30 лет, к сожалению, русский язык стал очень быстро терять свои позиции. Во многих государствах был сделан упор на продвижение национального языка, что абсолютно естественно для стран, которые обрели суверенитет недавно и хотят сохранить свою культуру, — сказал он. — Но одновременно в целом ряде случаев русский язык резко терял свои позиции. И это сейчас понимают наши соседи, в том числе и страны Центральной Азии, которые и поставляют основное количество трудовых мигрантов».

По словам Лаврова, сейчас с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Кыргызстаном, где «[русский] язык является официальным и достаточно хорошо защищенным», хотя и ухудшается «качество знания этого языка», российская сторона разрабатывает целую программу «по вопросам создания университетов и школ». «Это одна из инициатив, которую активно поддержал Совет Федерации, — продолжил Лавров. — Лично [председатель верхней палаты российского парламента] Валентина Матвиенко в Таджикистане в один из визитов такую инициативу проявила вместе с президентом [Таджикистана Эмомали] Рахмоном. Она сейчас уже реализуется, и к ней проявляют интерес другие государства. И мы будем это активно распространять».

Как отметил глава российского дипведомства, Москва рассчитывает, что соседи придут к «пониманию необходимости сохранять русский язык не потому, что Россия этого хочет, а потому, что это существенно расширяет возможности карьеры и трудоустройства». «Мы будем такую линию проводить», — резюмировал он. И не прокомментировать это заявление просто нельзя. Уж больно тема актуальная.

Итак, Лавров предлагает всем брать пример с Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Давайте по пунктам. Пандемия коронавируса и закрытие границ привели к значительному сокращению числа иностранцев в РФ, зафиксировал совместный мониторинг экономической ситуации экспертов РАНХиГС и Института Гайдара.

Если в 2019 году в РФ находилось в зависимости от месяца от 9,6 млн до 11,2 млн иностранцев, то в 2020 году их число падало с 10,3 млн в конце января до 7,1 млн человек в конце года. В 2021 году падение числа приезжих продолжилось — на 1 мая численность иностранных граждан в стране составила 5,66 млн человек. Больше всего снизилась численность граждан Украины и Молдавии — на 53% и 51%, соответственно, меньше — граждан Кыргызстана (на 18%), Армении (на 22%) и Таджикистана (на 35%).

Как видим, две из трех стран, граждане которых до последнего и всеми силами стараются удержаться в России, это как раз те, которые приводил в пример Сергей Лавров. Этому есть еще одно объяснение. Согласно исследованиям Всемирного банка, более 40% семей таджиков в период пандемии сократили потребление продуктов питания. Сильнее всего пострадали семьи трудовых мигрантов.

По мнению аналитиков банка, в стране стоит ждать роста общего уровня бедности: ведь бедные домохозяйства в Таджикистане гораздо больше зависят от денежных переводов, чем более обеспеченные. Более 80% домохозяйств, получающих денежные переводы от родных из-за границы, сообщили, что в основном тратят их на продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Так что, стремление граждан республик Средней Азии учить русский объясняется тем, что для многих из них Россия остается приоритетным местом для заработка. Слишком уж тяжела ситуация в этих республиках. Плюс, там традиционно большие семьи. Ради того, чтобы их прокормить, гастарбайтеры из стран Средней Азии готовы терпеть многое, в том числе и зашкаливающий уровень ксенофобии в РФ.

У молдован и украинцев, после получения этими странами безвизового режима с ЕС, появилась альтернатива, и они моментально ею воспользовались.

Для граждан республик Средней Азии альтернативой России является Китай. Так что, в перспективе, учитывая быстро растущую экономику КНР, число стремящихся изучить китайский в странах Средней Азии значительно увеличится.

Как и количество изучающих турецкий язык. Тут сказывается и близость, культурная и языковая, и то, что уровень жизни в Турции уже выше, чем в России. Ну и, естественно, никакого ущемления по национальному признаку, чего так много в РФ, нет и быть не может. Собственно, достаточно привести результаты опроса «Левада-центра», который был сделан осенью прошлого года. Опрос был посвящен вопросам ксенофобии и национализма в России. И на вопрос «Как Вы относитесь к идее «Россия для русских», 51% опрошенных согласились или поддержали такую идею (19% безоговорочно поддержали, 32% заявили, что ее было бы неплохо осуществить). И только 29% считают, что лозунг «Россия для русских» — «это настоящий фашизм». Кроме того, 73% респондентов заявили, что властям России необходимо ограничивать приток трудовых мигрантов из других государств, приезжающих в Россию на заработки. Это максимальный показатель с июля 2017 года.

Эти цифры красноречиво демонстрируют реальные умонастроения, царящие в РФ. Они же дают объяснение тому, почему Россия становится все менее привлекательным местом для трудовой миграции. Плюс, в самой России растет безработица, растут экономические проблемы. Соответственно, у миллионов и миллионов граждан республик, некогда входивших в состав СССР, отпадает стимул для изучения русского языка.

Да и о чем говорить, если российская молодежь усиленно учит английский язык. Для чего? Ответ на этот вопрос дают данные опроса ВЦИОМ за осень прошлого года. Согласно им, чаще всего перспективы отъезда для себя рассматривают молодые люди в возрасте 18-24 года – 38% людей этой группы заявили о таком желании в ходе опроса. В возрастной группе 25-34 года хотят уехать 31%. На этом фоне, рассуждения о необходимости усиливать позиции русского языка в странах бывшего СССР больше похожи на лозунг о необходимости объединения пролетариев всех стран, не более…