В фильме «Покаяние» известного грузинского кинорежиссера Тенгиза Абуладзе звучит фраза: «Зачем нужна дорога, если она не приводит к храму?». Каждый раз, когда думается о мучительно трудном хождении Грузии по пути европейской интеграции, невольно вспоминаются именно эти слова…

Если поверить российским информационным источникам, на днях Европейский Союз огласил результаты отчета о выполнении Грузией требований соглашения договора об ассоциации.

И мы надеялись, что этот отчет даст разъяснения: так почему же Грузия не стала страной-кандидатом в члены ЕС? Но увы, в обзорах об отчете мы не нашли каких-либо убедительных аргументов в пользу принятого решения.

И тут еще раз заметим, что этот вопрос продолжает оставаться загадкой Брюсселя, потому что в процессе выполнения требований Европейского Союза Тбилиси опережал не только Кишинев, но даже Киев.

Но что же он получил в конечном итоге? Из всех постсоветских стран именно европейские устремления Тбилиси и остались почти незамеченными.

Если вспомнить, что предоставление Киеву и Кишиневу статуса страны-кандидата в большей степени носило политический характер, то решение ЕС о Грузии вообще трудно объяснить — ведь это не содержало в себе какие-то риски для ЕС…

Но вот для Грузии решение ЕС может создать определенные риски, даже оно может превратить Тбилиси в очередной адрес российской агрессии. Интересно, что страны постсоветского пространства, стремящиеся в европейские структуры, получили положительный ответ. Исключением стала только Грузия. Поэтому можно без какого-либо преувеличения сказать, что Грузия стала одной единственной постсоветской республикой, которую Европа встретила довольно холодно, хотя в ходе процесса европейской интеграции мы этого не наблюдали.

Политические аналитики связывают это с политикой правящей коалиции «Грузинская мечта». Но подобные аргументы не кажутся нам довольно убедительными.

Отношения Грузии и России не являются более тесными, чем отношения Москвы с Кишиневом и Киевом. Свою первую войну в постсоветском пространстве Москва начала с Грузии. Но тогда она была остановлена дипломатическими усилиями Запада. Результатом этой войны все же стала аннексия Абхазии и Южной Осетии. После войны отношения двух стран продолжали носить довольно холодный характер, даже до сих пор между ними не установились нормальные дипломатические отношения. Поэтому называть политику правящего грузинского режима пророссийской было бы сильным искажением политической действительности. Вообще-то по закону жанра Москва должна была начать и вторую войну с Грузией, потому что именно она больше всех старалась стать членом НАТО и ЕС. Но то, что Москва начала войну с Киевом, в очередной раз показало, что НАТО на самом деле является лишь предлогом – как мы замечали не раз, Россия ведет войну за постсоветское пространство и, начав «спецоперацию» в Украине, она подтвердила слова покойного политолога Збигнева Бжезинского: без Украины имперские амбиции России пустые, т.е. безсодержательные…

Конечно, имели место факторы, которые спровоцировали Россию на войну. Это опять же в первую очередь была война с Грузией, т.к. тогда в течение нескольких часов российские войска почти были у Тбилиси. Кроме того, Россия, когда взяла Крым, не встретила какое-либо сопротивление. Сюда следует добавить успешные операции и в Казахстане. Но вот молниеносной война в Украине вовсе не получилась – уже идет шестой месяц, и даже это не предел…

А что ожидает Грузию? Все зависит от России. На днях исполнилась очередная годовщина августовского путча. Когда путчисты проиграли, все подумали, что Россия уже назад не развернуть.

Но увы! Это стало весьма поспешным, даже поверхностным выводом. Поэтому, как мы заметили не раз, все будет зависеть от итогов украинской войны — они могут стать началом даже второй перестройки.

Да, экономика России теперь не планово-государственная, но она сырьевая. Поэтому достаточно наложить эмбарго на эти сырьевые ресурсы, и экономика России сразу впадет в коллапс. А это в свою очередь означает, что Кремль будет не в состоянии вести очередную войну…